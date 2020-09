Calciomercato Napoli, lo Spezia aspetta ancora Fernando Llorente

Fernando Llorente continua ad essere accostato allo Spezia. I liguri avevano cercato lo spagnolo che aveva però espresso tutte le sue perplessità, quasi respingendo al mittente la proposta. Lo Spezia può arrivare a un biennale con base di almeno 2,5 milioni più bonus. Il giocatore, che ha anche altre offerte, adesso ci sta pensando davvero, ha dato un’apertura e lo Spezia può sperare.

Vincenzo Italiano, allenatore della squadra neopromossa, aspetta dunque un sussulto dal mercato. Serve un attaccante alla sua squadra, tra i possibili candidati il centravanti del Napoli è il profilo migliore. “Non importa se arriverà una punta di 18 o 35 anni, ma è importante che abbia una mentalità giusta. Il suo, come quello di Santander, è un nome di spessore. Vediamo da qui al 5 ottobre cosa accadrà”, ha spiegato il tecnico. Un campione del mondo in una squadra che gioca per la prima volta in Serie A: niente male come scenario…