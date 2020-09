TUTTOSPORT – L’Italia di Roberto Mancini riparte da Moise Kean e Nicolò Zaniolo contro l’Olanda

“Juve, prendilo!”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione del quotidiano piemontese Tuttosport in edicola, con le parole di Ariedo Braida in riferimento a Luis Suarez. Dopo l’esame di italiano per diventare comunitario, l’uruguaiano rescinderà con i catalani e sarà pronto per trasferirsi a Torino. Il consiglio viene automatico: “E’ un guerriero, che coppia con Ronaldo“. Intanto, il Torino punta Lucas Torreira e Roberto Pereyra. Ai granata mancano un regista e un trequartista. Ci sarebbero buone notizie per l’uruguayano. Ola Aina, invece, va al Fulham.

Moise Kean e Nicolò Zaniolo: la giovane Italia contro l’Olanda. Spazio in taglio laterale alla gara di stasera in cui sarà impegnata la Nazionale ad Amsterdam alle ore 20:45. Il ct Roberto Mancini rilancia anche Giorgio Chiellni, Jorginho e Ciro Immobile, oltre ai due giovani che avevano fatto tanto discutere all’Europeo Under 21 dell’anno scorso. L’Italia ha già pareggiato contro la Bosnia 3 giorni fa, adesso serve la vittoria.

