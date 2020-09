GAZZETTA – L’Italia si affida a Ciro Immobile: non può perdere con l’Olanda

“Kanté ConTe. E arriva Vidal” scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Spazio al calciomercato dell’Inter di Antonio Conte, con due rinforzi a centrocampo. Oggi il raduno dei nerazzurri mentre si infiamma il mercato. Il tecnico punta forte sul suo pupillo N’Golo Kanté per dare l’assalto allo Scudetto: servono 50 milioni. Inoltre, Arturo Vidal si è liberato: manca solo la firma. “Suarez torna a scuola. Deve imparare l’italiano per giocare nella Juventus”. “El Pistolero” all’esame di italiano per il passaporto da comunitario, passaggio fondamentale per il suo trasferimento in bianconero.

“I Maldini e tutti i segreti della dinastia Milan”. Dopo Cesare e Paolo, è il turno di Daniel Maldini, attaccante, in goal contro il Monza nell’ultima amichevole di San Siro. Infine, spazio alla Nazionale: “L’Italia in Olanda chiede gol a Immobile. Se perde sono già guai”. Dopo il pareggio interno contro la Bosnia, arriva la trasferta in Olanda. Ciro Immobile tornerà titolare.

