Calciomercato Napoli, Francesco Acerbi può lasciare la Lazio: è un pallino di Cristiano Giuntoli

In casa Lazio Francesco Acerbi scatena le voci di mercato. “Ho letto delle cose non vere, sia sull’offerta ricevuta che sulle cifre. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto giusto alla società, e mi aspetto un minimo che lo portino anche loro o che almeno se ne parli nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio e se è questo l’atteggiamento che hanno, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa se vanno avanti così”, ha dichiarato il difensore ai microfoni di Rai Sport, durante gli impegni con la Nazionale.

Possibile dunque la rottura tra la società e il giocatore. Cristiano Giuntoli aveva adocchiato Francesco Acerbi già in passato, ma anche l’Inter ci fa un pensierino. Secondo La Gazzetta dello Sport “Il mal di pancia del giocatore, che è già in atto, non sarebbe gestibile. Oltretutto, a rendere ancora più complicata la situazione, ci sono gli interessi manifestati nei confronti di Acerbi da parte di Inter e Napoli. È bene precisare che nè i nerazzurri né i partenopei abbiano manifestato richieste esplicite alla Lazio. Ma che il suo profilo interessi è un dato di fatto”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.