Peppe Iannicelli sconsiglia Federico Chiesa al Napoli: “Non riesce a consacrarsi”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha detto la sua sul mercato azzurro nel corso della trasmissione ‘Tutti in ritiro’. In particolare, si è soffermato su un calciatore di recente accostato al club partenopeo. “Federico Chiesa al Napoli per rinforzare l’attacco sugli esterni? Sinceramente, ci credo poco. Al di là delle suggestioni, è da un paio di stagioni che questo ragazzo non riesce a consacrarsi, ci prova ma finora non è mai successo”.

“Per tutti questi motivi, a prescindere da un prezzo che adesso potrebbe essere più basso rispetto al passato, penso che Federico Chiesa non faccia al caso del Napoli. Se in difesa potrebbe arrivare Francesco Acerbi, che non sta rinnovando con la Lazio? Certe voci saranno state messe in giro per le solite dinamiche di mercato quando c’è di mezzo un rinnovo. Credo che alla fine Acerbi voglia restare a Roma, ma alle proprie condizioni”, ha aggiunto il giornalista.

