Napoli, Giuseppe Bruscolotti ne approfitta: “Io prenderei Francesco Acerbi”

L’ex difensore e capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri e sul mercato ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione ‘Tutti in ritiro’. “Se prenderei Francesco Acerbi al Napoli? Sì, perché come difensore sarebbe il massimo ed è anche italiano, però bisogna considerare pur sempre l’anagrafe e la spesa. Dobbiamo capire se il Napoli sia davvero orientato ad investire tanti soldi per un giocatore di quella età”.

“Sokratis Papastathopoulos? Ha esperienza, sarebbe utile. Marcos Senesi? E’ un argentino e gli argentini, lo sappiamo, a Napoli hanno sempre fatto bene. Le idee ci sono, ma tutto dipenderà dall’asticella del mercato e da quanto verrà alzata. Kalidou Koulibaly ha avuto un rendimento altalenante, la sua annata è stata travagliata, condizionata anche dall’infortunio che non gli ha fatto avere la forza dirompente vista nelle passate stagioni”, ha aggiunto l’ex calciatore. Manca poco all’inizio del campionato e il Napoli deve completare ancora parecchie operazioni.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.