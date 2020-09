Calciomercato Napoli, la Lazio ha chiesto 15 milioni per cedere Francesco Acerbi

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni de ‘La Domenica Sportiva Estate’, in onda su Rai 2. “L’entourage di Francesco Acerbi, rappresentato da Federico Pastorello, ha avuto contatti anche con il Napoli. Ma la valutazione fatta dal presidente della Lazio Claudio Lotito è stata considerata esagerata”.

“Sono stati chiesti 15 milioni di Euro, troppi per un difensore di 32 anni. Vedremo gli sviluppi, ma è difficile che l’affare tra i due club vada in porto. Il ragazzo vorrebbe proseguire il suo cammino nella Lazio, ma guadagnando molto di più degli 1,5 milioni che percepisce attualmente. Giusto considerando che altri difensori, altrove, seppur meno forti, percepiscono quasi il doppio. Acerbi vuole 2,5 milioni di Euro a stagione per firmare il nuovo contratto”, ha aggiunto Ciro Venerato. Quella che è diventata nel giro di poche ore la principale suggestione di mercato del Napoli rischia già di sfumare.

