Lorenzo Insigne soddisfatto dopo Olanda-Italia: “Dedichiamo la vittoria a Nicolò Zaniolo”

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Olanda-Italia, disputata da titolare nonostante i 90 minuti contro la Bosnia. “Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo giocato con personalità, è quello che ci ha chiesto il mister, di esprimere il nostro gioco e fare una grande gara, ci siamo riusciti, abbiamo fatto un grande risultato. Siamo tutti contenti per questa prestazione. Pericoli dalla fascia sinistra? Non solo da lì, è vero che siamo stati più pericolosi ma il gioco partiva dalla destra, abbiamo cercato di mettere in difficoltà, da sinistra noi siamo riusciti a fare il goal vittoria”.

“Spreco eccessivo? Si, potevamo fare qualche goal in più sicuro, a volte ci abbassavamo troppo e la porta lontana per ripartire, ma siamo stati bravi ad uscire palla al piede anche sotto pressione, la cosa importante era vincente. Locatelli? Gli abbiamo fatto tutti i complimenti, ha fatto una prestazione personalità, è giovane ed ha ampi margini di miglioramento, in queste partite possono crescere. Barella? E’ giovane ma si può dire che è un veterano, sta sempre bene, corre per tre ed aiuta tutti in campo, è un grande giocatore e si è visto stasera. Zaniolo? Dispiace, speriamo che non sia nulla di grave. Gli siamo vicini e gli dedichiamo questa vittoria”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.