Calciomercato Napoli, secondo Vincenzo Morabito non è detto che Arkadiusz Milik accetti la Roma

Vincenzo Morabito, operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Suarez alla Juventus? C’è il problema del passaporto. Si dice che il tutto si potrebbe completare entro quindici giorni, ma non penso che Andrea Pirlo possa aspettare tanto. Penso che l’operazione sia particolarmente complicata. Il Napoli è molto irritato dal comportamento di Arek Milik. Voleva andare alla Juventus e non mi risulta che il calciatore abbia accettato di approdare alla Roma di Paulo Fonseca. C’è stato anche un concreto interesse del Newcastle per Arek Milik”.

“Pensate che il centravanti polacco ha chiesto al club inglese ben sei milioni di euro a stagione per approdare in Premier. Il Napoli ha inoltre chiesto 35 milioni per l’ex Ajax. Troppi per un calciatore in scadenza”. Insomma, la situazione di Arkadiusz Milik sta conoscendo una fase di stallo non indifferente, ma il tempo per decidere il futuro stringe.

