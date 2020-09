Calciomercato Napoli, sfuma Sandro Tonali: ha chiesto a Gennaro Gattuso di poter prendere la maglia numero 8 del Milan

I termini dell’affare parlano di un prestito oneroso a 10 milioni di Euro, con un diritto di riscatto, che verrà esercitato, fissato a 25 milioni più 15, da sommare ad altri 10 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi e numero di presenze. Infine, c’è da considerare il 10% dell’eventuale futura rivendita al Brescia. Sandro Tonali si lega dunque al Milan fino al giugno 2025, sottoscrivendo un quinquennale da 2 milioni netti all’anno. Il centrocampista non ha mai nascosto la sua predilezione per il “Diavolo”, dunque il rimpianto per il Napoli è relativo.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.