Calciomercato Napoli, Michele Criscritiello è sicuro: “Il prezzo per cedere Kalidou Koulibaly è di non meno di 70 milioni”

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni sille trattative del Napoli nel corso di SportItalia Mercato, programma in onda sull’emittente SportItalia. “Il Napoli cercherà di chiudere l’affare Kalidou Koulibaly. Sul calciatore senegalese c’è da tempo l’interesse da parte del Manchester City di Pep Guardiola. Il prezzo di De Laurentiis è il seguente: non meno di 70 milioni. L’asse di calciomercato tra il Napoli e la Roma, inoltre, è sempre molto caldo. Arek Milik piace ai giallorossi, Under è finito nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis”.

Non ci sono particolari sviluppi, dunque. Sia Kalidou Koulibaly sia Arkadiusz Milik sono confermati come elementi in uscita, ma entrambi stanno vivendo una fase di stallo. Aurelio De Laurentiis non ha ancora ricevuto un’offerta degna per uno dei due senatori. Il campionato partirà il 19 settembre e la situazione è ancora troppo poco chiara. Non si esclude che i giocatori rimangano a disposizione di Gennaro Gattuso per le prime partite.

