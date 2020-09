GAZZETTA – L’Italia vince in Olanda, ma paga il prezzo dell’infortunio di Nicolò Zaniolo

L’Italia supera l’Olanda alla Johan Cruijff ArenA, in Nations League: decisivo il goal di Nicolò Barella in chiusura di primo tempo, ma la brutta notizia è il nuovo infortunio di Nicolò Zaniolo. “Lautaro dammi il 5”, si legge invece in taglio alto su La Gazzetta dello Sport a proposito dei nerazzurri. Per il “Toro” pronto un rinnovo da sei milioni per cinque stagioni: il presidente dell’Inter vuole farne un uomo immagine del club. “Gli agenti dell’argentino sono in arrivo a Milano, però la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo a mercato chiuso”.

“Josip torna a casa. A Zingonia l’abbraccio di Atalanta e tifosi”, titola di spalla il quotidiano, che poi celebra l’ennesima battaglia vinta da Sinisa Mihajlovic: “Sinisa, sei di ferro. Dopo la leucemia batte anche il Covid”. Due tamponi negativi: battuto il virus diagnosticatogli il ventitré agosto. Oggi pomeriggio tornerà a guidare il suo Bologna. C’è spazio anche per il principale obiettivo di mercato della Juventus in taglio basso: “Suárez ventisei gol in Champions. Col Pistolero la Juve mira la coppa”.

