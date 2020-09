TUTTOSPORT – Inter, Antonio Conte aspetta Arturo Vidal e Matteo Darmian

“Dybala-Suarez solo Juve!” è il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. Contatti con l’agente dell’argentino in vista della firma sul rinnovo di contratto fino al 2025: respinte le proposte dall’estero. Cresce la fiducia per il passaporto dell’uruguaiano. Capitolo Nazionale: “Super Barella. Italia, sei bella!”. Spettacolo e splendida vittoria in Olanda (1-0), firmata dal centrocampista dell’Inter. Azzurri primi nel girone di Nations League grazie al successo della Polonia sulla Bosnia. C’è spazio per i granata nel taglio laterale della prima pagina quest’oggi con il titolo seguente: “Torreira-Pereyra ne vale la pena”. La squadra di Marco Giampaolo prova ad intensificare i contatti per cercare di portare l’uruguaiano in Piemonte. L’altro ex Juventus potrebbe far ritorno in Italia.

“E’ tornato Ilicic: cori e striscioni”. Questo il titolo sull’Atalanta. Bergamo sorride e riabbraccia, seppur virtualmente, uno dei suoi campioni che proveranno l’ennesima impresa l’anno prossimo. “E’ la settimana di Vidal e Darmian”. All’Inter Antonio Conte aspetta i suoi rinforzi con il cileno che è vicino a liberarsi dal Barcellona, mentre per l’esterno del Parma ci sono tutte le condizioni affinché l’esito della trattativa sia positivo.

