Calciomercato Napoli, il Manchester City può arrivare a 70 milioni per Kalidou Koulibaly

Braccio di ferro tra il Manchester City e Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non vuole fare sconti nella trattativa per portare alla corte di Pep Guardiola il difensore Kalidou Koulibaly. Si parla del futuro del centrale senegalese anche sulla Gazzetta dello Sport, che racconta del grande fastidio con cui sta vivendo questa fase interlocutoria di mercato.

“È fortemente contrariato, perché vorrebbe pianificare il proprio futuro che, al momento, è molto incerto. Di certo, invece, c’è che la sua cessione si rende necessaria per poter avviare o concludere le altre operazioni che la società ha in sospeso. Il Manchester City, unico club pronto a investire una cifra elevata per il difensore senegalese, potrebbe aumentare fino a 70 milioni la propria offerta: è difficile immaginare che possa andare oltre questa cifra. Ma per il presidente del Napoli, sono ancora pochi, lui ne vuole 75. Da qui, dunque, lo stallo della trattativa che sta condizionando le trattative in essere”, si legge.

