Calciomercato Napoli, si torna a parlare di Andrea Petagna come possibile pedina di scambio per Kevin Lasagna

Sono giornate decisive per Andrea Petagna. L’attaccante acquistato a gennaio dalla SPAL potrebbe nelle prossime ore aggregarsi alla squadra e sostenere il primo allenamento in azzurro. Il tutto dopo aver effettuato tutti gli esami che certificano la sua guarigione dal Coronavirus. Come spiega Tuttosport, il centravanti verrà valutato da Gennaro Gattuso per capire se potrà essere utile nel corso della stagione. In caso contrario potrebbe anche diventare pedina di scambio.

“Gattuso lo vedrà all’opera, insieme ad Osimhen e Mertens, soprattutto per capire la sua adattabilità all’interno del gruppo Napoli. Se risultasse complicata, allora non è escluso che possa essere inserito in qualche trattativa di mercato. Quella più plausibile è con l’Udinese, in uno scambio con Lasagna che da sempre è un pupillo del ds Giuntoli”. Già da alcune settimane circola questa voce di mercato. Andrea Petagna non ha certo fatto male a Ferrara, ma potrebbe essere ancora acerbo per una big come il Napoli.

