Andrea Agnelli lancia l’allarme: “Crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni”

“Le stime parlando di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la FIFA, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soldi club. In sostanza, circoleranno meno soldi”. Andrea Agnelli, presidente dell’ECA, lancia l’allarme nell’ultima assemblea e prova a fare un bilancio sulle conseguenze della pandemia del Coronavirus a livello economico per il calcio in Europa.

“Credo che se guardiamo a quello che abbiamo affrontato nei mesi scorsi, alle vite che abbiamo perso nella pandemia, riusciamo a capire l’entità di quello che è successo. Il rinvio dell’Europeo è stata una decisione molto coraggiosa e per questo ringrazio Ceferin e la UEFA”, ha affermato il numero uno della Juventus. Evidentemente, è ancora troppo presto per provare a calcolare con esattezza i danni procurati dal Covid. Per adesso il Napoli è riuscito a tenere botta, evidenziando la mancanza di debiti e riuscendo a prodursi in un acquisto importante come quello di Victor Osimhen.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.