James Rodriguez sceglie l’Everton: “Uno dei grandi motivi è stata la presenza di Carlo Ancelotti”

Chi non muore si rivede. E così, alla fine, James Rodriguez è finito all’Everton di Carlo Ancelotti, un anno dopo che il tecnico aveva provato a portarlo a Napoli. Il colombiano ha già rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese.

“Sono davvero, davvero felice di essere in questo grande club, un club con così tanta storia e con un manager che mi conosce molto bene. Non vedo l’ora di fare grandi cose qui e vincere, che è l’obiettivo di tutti. Sono venuto qui per cercare di migliorare, sono venuto qui anche per aiutare la squadra a vincere, a giocare un buon calcio, un calcio divertente. Sono convinto che, con Ancelotti e il suo staff tecnico, si possano fare grandi cose e uno dei grandi motivi è stata la presenza di Carlo Ancelotti. Ho passato dei bei momenti con lui in precedenza in due diversi club. Questa è stata una grande ragione per venire qui. Sono un vincente, il progetto qui è molto serio”.

