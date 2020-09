Calciomercato Napoli, si attende la cessione di Kalidou Koulibaly per riprovarci con Jeremie Boga

Analizzando gli sviluppi del mercato del Napoli delle ultime settimane non si può negare che ormai tutte le operazioni girano intorno alla cessione di Kalidou Koulibaly. Gli introiti che ne deriverebbero non sarebbero di certo indifferenti. Da qui a poco potrebbe arrivare una nuova offerta del Manchester City, tra i 70 e i 75 milioni di Euro, bonus compresi. Con questa cifra il Napoli potrebbe presto presentare una nuova proposta al Sassuolo per Jeremie Boga, avvicinandosi alla cifra di 40 milioni richiesta tempo fa dal club emiliano.

Oltre che l’esterno neroverde, il club azzurro vorrebbe anche Jordan Veretout, già accostato al Napoli l’estate scorsa. Il francese sebbene considerato incedibile dalla Roma, ma resta pur sempre il primo obiettivo per sostituire Allan. In difesa, invece, il primo della lista di Cristiano Giuntoli è sempre Sokratis Papastathopoulos. Si attende però che il difensore greco riesca ad ottenere una rescissione del contratto con l’Arsenal, anticipando dunque la scadenza del 2021.

