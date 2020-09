Calciomercato Napoli, secondo Ciro Venerato Kalidou Koulibaly ha un accordo da 12 milioni col Manchester City

Continua il braccio di ferro tra Kalidou Koulibaly e il Napoli, stando a quanto racconta il giornalista Rai Ciro Venerato. Il calciatore ha già un accordo da 12 milioni per 4 anni col Manchester City. Il problema fondamentale è la cifra troppa elevata richiesta da Aurelio De Laurentiis all’intermediario e agente del difensore, Fali Ramadani. I due club, infatti, non dialogano da quando è sfumato il trasferimento di Jorginho lo scorso anno. Il Paris Saint-Germain al momento si è chiamato fuori, ma osserva non troppo da lontano il difensore.

Per quanto riguarda lo scambio che coinvolge Arkadiusz Milik e Cengiz Under della Roma, invece, il giornalista ha fornito altri dettagli alla Domenica Sportiva Estate: “Entro 7-10 giorni dovrebbe concludersi. Il Napoli per cedere Arek Milik è fermo ad una richiesta di 15 milioni più il cartellino di Cengiz Under, ne chiedeva 20. La Roma rilancia a 10 milioni più bonus più il turco. Ci siamo, si attende l’arrivo dalle nazionali dei due calciatori per definire gli ingaggi con i rispettivi club. La Roma offre a Milik 4,5 milioni, il Napoli offre ad Under 2,5 milioni, il turco ne chiede 3″.

