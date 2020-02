TUTTOSPORT – Le parole di Gennaro Gattuso: “Fossi giocatore, avrei paura di questo Toro”

“Inter, te la do io la Juve!”. L’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport apre con l’intervista di Cristiano Ronaldo, ma in taglio basso trova spazio anche il Napoli insieme alle parole pronunciate da Gennaro Gattuso in conferenza stampa: “Fossi giocatore, avrei paura di questo Toro”. Stasera match delicato al San Paolo e l’allenatore calabrese avvisa la sua squadra. Dries Mertens è rientrato all’ultimo tra i convocati, ma le sue condizioni sono incerte. A giocare titolare dovrebbe essere dunque Matteo Politano, arrivato all’ombra del Vesuvio a gennaio, ma che non ha ancora espresso il suo massimo potenziale. In questa settimana i partenopei si giocheranno buona parte della stagione. Non si può fallire l’accesso alla finale di Coppa Italia, specie giocando la semifinale di ritorno in casa con un risultato dell’andata già a favore. Si tratta del momento migliore dell’annata azzurra e c’è chi sogna anche di eliminare il Barcellona dalla Champions.