CDS – “Perché Sarri non sarà mai juventino”

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport dedica la sua apertura ad un’intervista esclusiva realizzata con il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, ex allenatore dell’Inter: “Inter, è decisiva. Lazio, puoi farcela”. Il mister parla di campionato ed Europei. In prima pagina anche un fondo dedicato a Maurizio Sarri: “Perché Sarri non sarà mai juventino”. Le ultime battute sui rigori negati in Champions League – ma secondo il mister concedibili in Italia – hanno alzato la tensione che già respirava da alcune settimane intorno alla figura del tecnico bianconero. Massimiliano Allegri rimane in attesa. Se la Juve dovesse fallire il passaggio ai quarti di finale di Champions League, il futuro dell’ex Napoli sarebbe praticamente scritto.

La “Vecchia Signora” è attesa dal big match di campionato con l’Inter, che si giocherà a porte chiuse e potrebbe decidere un pezzo di scudetto. Sarà interessante studiare anche l’impiego di Giorgio Chiellini, a meno di 4 mesi dall’inizio dell’Europeo.