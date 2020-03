Napoli-Torino 1-0 all’intervallo: Kostas Manolas sblocca il risultato di testa

In un clima atipico e antipatico, tra Coronavirus e partite rinviate con polemiche al seguito, al San Paolo il Napoli affronta il Torino. La formazione è lievemente rimaneggiata, con Elseid Hysaj a sinistra per far riposare Mario Rui in vista della Coppa Italia. A centrocampo c’è a sorpresa Stanislav Lobotka, insieme a Piotr Zielinski. Il Toro, reduce da 5 sconfitte di fila, conferma il suo trend negativo e appare ben poco in palla nel primo tempo. I partenopei si ritrovano quindi con diverse occasioni utili per colpire. Al 19′ è Kostas Manolas a sbloccare il risultato di testa, su punizione di Lorenzo Insigne che 5 minuti più tardi spreca la chance del raddoppio e al 30′ tenta la “bicicletta”. La squadra di Gennaro Gattuso non gioca a ritmi elevatissimi, ma fa girare sapientemente palla contenendo il vantaggio e senza consumare troppe energie. Nella ripresa bisognerà chiuderla per far riposare più giocatori possibili: l’Inter ha saltato le ultime due gare di campionato e mercoledì darà battaglia agli azzurri.