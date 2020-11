TUTTOSPORT – La Juventus vuole rinforzare la difesa

L’edizione odierna di Tuttosport lancia in apertura alcune suggestioni sul mercato della Juventus. “Si parte da Alaba”. “Pronta la lista Paratici per gennaio e per la prossima stagione. Priorità alla difesa con l’eclettico austriaco del Bayern come obiettivo principale. Ma si guarda con attenzione anche ai centrocampisti: Aouar resta il preferito, avanza pure l’opzione Gravenberch, giovanissimo talento dell’inesauribile scuola Ajax”.

“Izzo porta il regista”, si legge invece in taglio alto. Il piano del Torino prevede che dalla cessione del difensore possano arrivare i soldi per il centrocampista di qualità. C’è spazio anche per il mercato dei rossoneri: “Szoboszlai, avanti Milan”. Pressing di Paolo Maldini sul gioiello ungherese, che piace anche al Real Madrid: “Che intreccio con Brahim Diaz!“. Non mancano due interviste realizzate agli allenatori più sorprendenti di questo periodo. Il primo è Marco Rossi, ct dell’Ungheria: “L’Ungheria all’Europeo: ecco il mio capolavoro”. L’altro è Vincenzo Italiano. “Uno Spezia esagerato: ecco il mio progetto”.