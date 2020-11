Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik cerca squadra in Premier League

Stando a quanto riferisce l’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il caso di Arkadiusz Milik continua a tenere banco anche a mercato chiuso. Essendo fuori dal progetto azzurro, il polacco ha un chiaro obiettivo: cambiare casacca e conquistarsi la convocazione della sua Polonia per gli Europei. Così il suo entourage si è messo al lavoro e sta cercando una sistemazione all’attaccante già per il prossimo mese di gennaio.

Gli agenti di Arkadiusz Milik stanno infatti bussando alle porte della Premier League, che sembra il mercato più caldo per il giocatore. Un’alternativa in Italia invece potrebbe essere rappresentata dalla Fiorentina, che era già interessata in estate. Non si esclude un interessamento da parte dell’Inter. Aurelio De Laurentiis, però, non intende lasciare andare via il bomber a cifre esigue, nonostante abbia il contratto in scadenza. Si dovrà trattare.