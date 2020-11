Paolo Del Genio sottolinea: “Aurelio De Laurentiis ha commesso un errore nel mandare l’sms ad Andrea Agnelli”

In diretta su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha detto la sua sul tema della lealtà sportiva del Napoli dopo la sentenza della Corte Sportiva d’Appello. “De Laurentiis quando manda l’sms ad Agnelli per concordare un rinvio della gara Juventus-Napoli fa un errore ingenuo, un errore però macroscopico. Non capisce uno come lui con chi ha a che fare. Però dobbiamo dire che sarà uno che spara cose pericolose, avrà tutti i difetti di comunicazione, ma in 50 anni da imprenditore non è mai stato coinvolto in una vicenda, nessun presidente ha una situazione come la sua”.

“Da 17 anni nel calcio il Napoli è pulito ed immacolato mentre ci sono scandali continui su tanti club. Ricordiamo chi è il Napoli in merito proprio alla lealtà sportiva, falsi e bugiardi che non siete altri!”, ha aggiunto Paolo Del Genio.