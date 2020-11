Il ct della Macedonia elogia Eljif Elmas: “Fortissimo. Il Napoli ha un tesoro in casa”

La Macedona di Goran Pandev ed Eljif Elmas ha ottenuto la prima qualificazione della storia agli Europei. Il ct Igor Angelovski, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del successo decisivo ottenuto contro la Georgia. “Guardate il video che abbiamo postato a fine gara, i ragazzi con me in sala stampa, l’orgoglio di un popolo. Le parole non servono, non bastano, momenti che porteremo sempre dentro. Pandev? Con quel gol decisivo è nella leggenda. Io ricordo il viaggio a Genova nel 2015, ero stato da poco nominato ct e Goran aveva deciso di lasciare per assenza di risultati. Era triste: “Racimoliamo 2-3 punti in ogni girone, che senso ha continuare?”. Gli feci cambiare idea, accettò con entusiasmo. Ora è la stella”.

“Prossimo leader? Elmas, fortissimo. Il Napoli ha un tesoro in casa”, ha aggiunto l’allenatore. Nelle ultime settimane il centrocampista azzurro non era disponibile causa Coronavirus, ma si è già tolto grandi soddisfazioni da quando è tornato operativo.