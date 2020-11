L’agente di Goran Pandev sottolinea: “I progressi del calcio macedone sono legati proprio a lui”

Leonardo Corsi, agente dell’ex attaccante del Napoli Goran Pandev, ha parlato a TWM della storica qualificazione della Macedonia ai prossimi Europei. “Pare un segno del destino che abbia segnato anche il goal decisivo. E’ un traguardo eccezionale raggiunto attraverso la sua firma, e chi se no? Nel 2003 per la prima volta sono stato in Macedonia ospite di Goran, quando iniziò il nostro rapporto. Se rifletto sui progressi del movimento calcistico macedone dico che sono stati straordinari e sono legati proprio a Pandev. Devo aggiungere che si intuiva che era una generazione di calciatori che iniziavano ad avere qualcosa di più. C’era una struttura che aveva fatto bene in Under 21 da Ristovski a Bardhi che poi ha composto la Nazionale maggiore arricchendone anche la rosa”.

“Stiamo parlando di giocatori cresciuti in vari campionati europei, ma lì il talento c’è e cresce. Senza dimenticare la maturità dei più vecchi Nestorovski, Trajkovski, una difesa preparata. E va dato merito anche ad un bravo allenatore, Angelovski, che ha saputo dare la sua impronta di gioco e un’organizzazione fondamentale. E’ una squadra che si chiude bene e riparte con soluzioni interessanti”.