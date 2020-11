Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik alla Juventus in cambio di Federico Bernardeschi?

Arkadiusz Milik è ancora in cerca di sistemazione e le possibili soluzioni aumentano di settimana in settimana. Gli agenti del giocatore, dopo aver incontrato il club azzurro nei giorni scorsi, sono al lavoro e hanno registrato un ritorno di fiamma con la Juventus che già l’aveva corteggiato in estate. Per il centravanti polacco potrebbe riaprirsi anche l’ipotesi che porta alla Roma, ma la pista bianconera sarebbe più concreta, secondo Calciomercato.it. Aurelio De Laurentiis vuole monetizzare, ma il giocatore è pur sempre in scadenza.

La Juve starebbe provando ad imbastire con il Napoli uno scambio: Arkadiusz Milik per Federico Bernardeschi, fresco di goal in Nazionale. L’affare sarebbe impostato per generare un’importante plusvalenza per entrambe le parti, ma per il momento la società azzurra vuole lasciar perdere, visto che nel ruolo di esterno destro ha già Hirving Lozano e Matteo Politano. Come se non bastasse, l’ingaggio da 4 milioni di Euro netti di Federico Bernardeschi sarebbe il più alto della rosa.