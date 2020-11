Enrico Fedele bacchetta Gennaro Gattuso: “Certi argomenti vanno trattati nello spogliatoio”

L’ex procuratore di Fabio e Paolo e Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e non solo ai microfoni di Radio Marte. “Stefano Pioli positivo al Coronavirus? Mi dispiace naturalmente per il mister e spero possa guarire quanto prima. Non è detto che per il Milan sia uno svantaggio. Nel calcio si dice che le squadre a volta giochino meglio senza la presenza in panchina dei loro allenatori. Si pensi a Sarri. Se si fosse limitato ad allenare senza andare in campo la domenica, il Napoli avrebbe vinto un paio di scudetti in più”.

“Juventus-Napoli? Il Napoli, a mio avviso, non ha nessuna possibilità di vincere il ricorso. Verrà confermata la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione non verrà restituito. Gennaro Gattuso fa degli errori di comunicazione evidenti. Ha detto che Mario Rui e Ghoulam non sono stati convocati perché hanno fatto delle passeggiate. Non si dicono queste cose. Certi argomenti vanno trattati nello spogliatoio. I grandi allenatori sono anche degli ottimi comunicatori. Nulla di ciò che accade all’interno di una squadra deve essere reso pubblico. I calciatori del Napoli potrebbero risentirsi con il coach calabrese!”.