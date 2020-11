CDS – Lorenzo Insigne capitano della Nazionale in Italia-Polonia?

“L’Italia che resiste” è il titolo d’apertura scelto dal Corriere dello Sport di oggi per quanto riguarda il calcio. La Nazionale azzurra stasera andrà in campo a Reggio Emilia contro la Polonia senza Ciro Immobile e soprattutto senza Roberto Mancini, entrambi positivi al Coronavirus. In campo ci saranno i superstiti del Covid. Titolare Andrea Belotti in avanti.

Lorenzo Insigne potrebbe giocare con la fascia di capitano al braccio. Si tratta infatti della prima alternativa ad Alessandro Florenzi, la cui presenza è in dubbio. L’ala del Napoli invece andrà a caccia di un goal che con la Nazionale gli manca da un po’ di tempo e senza dubbio stasera sarà tra i titolari. In palio c’è il primato del girone di questa seconda edizione della Nations League.