GAZZETTA – Gennaro Gattuso sta catechizzando Tiémoué Bakayoko per Napoli-Milan

“Tutto per l’Inter”. Intervista esclusiva ad Antonio Conte nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’allenatore dell’Inter si racconta, a cominciare dalla sua meticolosità nel lavoro: “Vivo 24 ore al giorno per un unico obiettivo: aiutare la società a tornare tra i top club, dove la storia vuole che stia”. Stasera, intanto, toccherà all’Italia scendere in campo nel match di Nations League contro la Polonia, in vetta al girone. Senza Ciro Immobile toccherà ad Andrea Belotti guidare l’attacco azzurro per tentare il sorpasso in classifica a Robert Lewandowski e compagni. “Carica Belotti. L’Italia sfida la Polonia. E’ già testa di serie per il Mondiale”.

Per quanto riguarda il Napoli c’è un approfondimento su Tiémoué Bakayoko. “Può diventare domenica prossima l’uomo che cambia gli equilibri della sfida al vertice del San Paolo, fra azzurri e rossoneri. È lui l’uomo in più che può far pendere la bilancia sul piatto napoletano. (…) E così Gattuso con il suo staff lo sta catechizzando per consentirgli di affrontare il Milan con tutte le informazioni possibili per fermare il gioco rossonero e far ripartire velocemente quello degli azzurri”.