CDS – Roberto Mancini in ansia: l’Italia perde pezzi

Il titolo d’apertura del Corriere dello Sport in edicola questa mattina è dedicato alla Nazionale: “Mancini in ansia: ‘Immobile subito'”. Domani c’è la sfida alla Polonia, e il ct ha gli attaccanti contati: il bomber biancoceleste attende stamane l’esito del tampone e vuole l’Italia. Convocato Stefano Okaka. Intanto la Procura di Avellino sequestra i documenti relativi a circa mille test della Lazio. E nella Croazia anche Marcelo Brozovic positivo al Coronavirus. Di spalla c’è spazio per l’allarme lanciato dall’amministratore delegato nerazzurro: “Marotta: ‘Il calcio rischia il default'”. L’amministratore delegato dell’Inter: “No a soldi dallo Stato ma differimento delle tasse”.

“Lotito Airlines, la Lazio vola col suo Boeing”, titola invece il quotidiano in taglio centrale. La Lazio ha acquistato un nuovo aereo, provocando la reazione di Luis Alberto, che in una diretta su Twitch ha lamentato il mancato pagamento delle mensilità non ancora saldate dal club. “Rimborsi, l’Antitrust accusa”, in taglio basso. “Clausole vessatorie” nell’acquisto di biglietti e abbonamenti.