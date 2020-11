Napoli, Oscar Damiani commenta il caso di Arkadiusz Milik: “La situazione è imbarazzante”

in

Oscar Damiani, ex calciatore di Juventus, Milan e Napoli, ha parlato in queste ore sulle frequenze di Radio Marte pronunciandosi anche sugli azzurri. “Napoli-Milan? Sarebbe bello tornare ai tempi di Maradona-Van Basten. Si affrontano due squadre che io ho nel cuore. Il Napoli sta facendo bene, il Milan ha cominciato un percorso con una società forte, aspetto fondamentale per fare risultati nel calcio. Questo Milan può fare davvero un campionato da primi posti”.

“Milik? La situazione è imbarazzante, ci perdono tutti, anche lo stesso calciatore. Stare un anno senza giocare è davvero brutto. Mi sembra una cosa fuori dal mondo, ma sono rimasto legato ai miei tempi caratterizzati dal sentimento. Adesso esistono soltanto gli interessi. Mi auguro che la situazione si possa risolvere”, ha aggiunto.