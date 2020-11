Dries Mertens non si sente un “vecchietto”: “Io mi sento giovane posso dare ancora tanto”

Dries Mertens, attaccante del Napoli e del Belgio, ha parlato in queste ore dal ritiro della propria Nazionale. “Bello essere a casa mia a Leuven. Mi dispiace che non ci sia il pubblico: avrei potuto riempire lo stadio da solo. Ho anche comprato una casa a 500 metri dallo stadio. In ogni caso per me sarà speciale, Leuven è e sarà sempre la mia città. Non vediamo l’ora di giocare contro l’Inghilterra, possiamo vincere e sarà una bella partita tra due grandi Nazionali”.

“Ho sentito troppe cose negative sulla partita contro la Svizzera, ma penso che sia andata bene. È stata un’occasione per far crescere i ragazzi che giocano meno, abbiamo dato opportunità ad altri di mettersi in mostra. Noi siamo vecchietti? Io mi sento giovane posso dare ancora tanto”. A Napoli Dries Mertens ha cambiato ruolo poco dopo il rinnovo, ma continua ad essere protagonista assoluto del progetto azzurro di Gennaro Gattuso.