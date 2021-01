TUTTOSPORT – La Juventus tra Bryan Reynolds e la positività di Matthijs de Ligt

“Juve-Reynolds, ci siamo!”. E’ questo il titolo di Tuttosport in prima pagina quest’oggi, che si sofferma sul mercato dei bianconeri. “Presentata l’offerta di 7,5 milioni: il texano è a un passo dai bianconeri, che lo gireranno al Benevento per 6 mesi. Il terzino sarà un altro tassello importante nella difesa del futuro. Paratici ai dettagli col Genoa per Rovella”.

Intanto Matthijs De Ligt è positivo al Coronavirus. “Può tornare contro il Napoli in Supercoppa”, si legge sul quotidiano piemontese. La Juve ha prontamente informato la ASL di Torino: il giocatore sta bene e si trova in isolamento. Resterà fuori per 10 giorni, alla fine dei quali basterà la negatività al tampone per tornare in campo. Salterà il Sassuolo, il Genoa in Coppa Italia e l’Inter, ma potrebbe rientrare appunto per la Supercoppa contro il Napoli del 20 gennaio. La positività del difensore non desta preoccupazione. La Juve era in bolla e continuerà ad esserlo. Non c’è bisogno di interventi della ASL perché il fatto che l’olandese sia stato contagiato nella stessa settimana di Alex Sandro e Juan Cuadrado non aggrava la situazione.