Gabriele Gravina commenta la sentenza di Juventus-Napoli: “Il Collegio di Garanzia non dovrebbe entrare in merito”

Il presidente federale Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, commentando anche la sentenza di Juventus-Napoli che ha stabilito la ripetizione del match mai giocato lo scorso 4 ottobre. “Il Collegio di Garanzia ha un ruolo ben chiaro nella giustizia sportiva, è la nostra cassazione. Ma è un giudice di legittimità, non dovrebbe entrare nel merito e diventare un terzo grado di giudizio. Urge un chiarimento legislativo. Altrimenti saremo costretti a ricorrere al TAR e poi al Consiglio di Stato contro le sentenze del Coni. I pareri delle ASL erano due, di segno diverso, ed erano stati valutati da due giudizi federali di merito, che hanno ritenuto applicabile il protocollo. Non intendo discutere della sentenza, pongo un problema di funzionalità del sistema di giustizia sportiva”.

Dichiarazioni che faranno sicuramente discutere. I tifosi del Napoli sono convinti di aver subito un torto pesante nei mesi scorsi. Chiunque avrebbe preferito che un big match del genere si decidesse sul campo.

