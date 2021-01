CDS – Napoli, c’è già un accordo per Mattia Zaccagni del Verona

“Eriksen, solo guai”. E’ questo il titolo dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma sul ricorso dell’agente del centrocampista danese contro l’Inter. Mezza apertura anche per il Milan, “A metà per rialzarsi”, si legge. Non manca un’intervista esclusiva al presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Qui si tratta di salvare il calcio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Intanto il Napoli prepara un’altra operazione di mercato in entrata. Si tratta di Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo dell’Hellas Verona che sta strappando applausi in questo campionato con già 4 goal e 5 assist, tanto da aver conquistato la Nazionale. Con il suo agente Fausto Pari il discorso va talmente spedito che non è per nulla sbagliato parlare di accordo. Si parla di 14 milioni di Euro complessivi tra base fissa e bonus. Resta da portare l’affondo decisivo per chiudere e sbaragliare la concorrenza composta da Milan, Inter, Roma e Sassuolo che lo seguono da tempo. Mattia Zaccagni è già destinato a una big.