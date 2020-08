TUTTOSPORT – La Juventus punta Federico Chiesa

“La Juve ritorna in Chiesa”. Si apre con questo titolo l’edizione di oggi di Tuttosport, parlando della Juventus che sembrerebbe pronta a tornare alla carica per Federico Chiesa: “Caccia all’esterno: si profila un’operazione allargata con la Fiorentina, ma prima Paratici dovrà sistemare Douglas Costa, sempre nel mirino dello United. Giorni decisivi per l’attaccante: Dzeko favorito rispetto a Suarez”. Sfumato quindi Arkadiusz Milik, ormai diretto verso la Roma. Il polacco aveva aspettato a lungo i bianconeri, ma è praticamente uscito dai radar della “Vecchia Signora”.

Spazio in taglio alto al futuro del centrocampista del Milan Lucas Biglia. Il giocatore argentino ha deciso: “Voglio continuare a giocare in Italia”, lanciano così un chiaro segnale al Torino. Sempre vivo l’interesse dei granata. In basso si parla anche di Sandro Tonali, a un passo dall’arrivo in rossonero. Il ct azzurro Roberto Mancini, invece, conferma la sua volontà di continuare con la Nazionale, che ha appena ritrovato dopo quasi un anno di stop.