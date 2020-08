GAZZETTA – Il Milan si assicura Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic

“Tonali che Diavolo”, scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Spazio al mercato e all’operazione in dirittura d’arrivo per i rossoneri. Vertice con il Milan per chiudere: 10 milioni di Euro per il prestito, 28 per il riscatto. Zlatan Ibrahimovic, invece, firma e si allena. Stefano Pioli va già all’attacco: “Possiamo tornare nei primi 4 posti”. Oggi il sorteggio di Europa League.

“Conte fa centro. Kanté e Vidal con Barella per un’Inter da Scudetto”. Manovre di mercato anche in casa interista. Saltato Sandro Tonali, i nerazzurri si concentrano su altri obiettivi. “Messi e un ring da 700 milioni”. Ieri la P”ulce” non si è presentata al raduno del Barcellona. Lo scontro è totale: Lionel Messi ha comunicato al club di potersi liberare gratis. La Liga però dà ragione al Barcellona: la clausola da 700 milioni è valida. Dal canto suo, dopo due eliminazioni deludenti, Cristiano Ronaldo vuole tornare invece protagonista in Europa. Più dialogo e la ricerca di un centravanti: così Andrea Pirlo vuole farlo rendere al top.