Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis alza la voce contro Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik continua a far discutere. Il giocatore polacco è finito sul mercato dopo aver rifiutato più volte il rinnovo di contratto offertogli dal Napoli. Si è parlato tanto di Juventus, ma ormai i bianconeri hanno abbandonato l’idea di accogliere il bomber azzurro. Adesso c’è la Roma nel futuro di Arkadiusz Milik, ma la cessione non sembra così automatica.

Aurelio De Laurentiis ha mandato un messaggio chiaro all’agente dell’attaccante, come riportato dal Corriere della Sera. “In stand by la trattativa della Roma per Milik mancando l’accordo economico con il Napoli a cui non basta il conguaglio economico di 10 milioni oltre a Under e Riccardi. Anzi il presidente De Laurentiis, furioso per la telefonata di Pirlo (oltre che a Dzeko) al polacco, ha gelato il procuratore dell’attaccante: Milik andrà via alle mie condizioni, altrimenti resterà tutto l’anno in tribuna”. Manca poco all’inizio del campionato e sono ancora tanti i nodi da sciogliere.