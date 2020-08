Napoli, a Castel di Sangro c’è il Coronavirus: Andrea Petagna resta a casa

C’è un po’ di ansia a Castel di Sangro per un caso di positività al Coronavirus registrato in una delle strutture alberghiere del paese. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per questo motivo le autorità hanno deciso di effettuare sette tamponi a persone vicine al soggetto in questione e la conferma arriva anche dal sindaco. I giocatori del Napoli, dunque, sono stati blindati e protetti. Oggi arriveranno i risultati dei test. Le persone coinvolte, comunque, stanno tutte bene e sono in questo momento in isolamento.

Intanto, il terzo tampone è risultato negativo per Andrea Petagna che quindi, da asintomatico, si è già messo alle spalle il contagio di qualche settimana fa al Covid-19. L’ex attaccante della SPAL, tuttavia, potrebbe anche non arrivare in ritiro. L’idea della società e di Gennaro Gattuso, infatti, è quella di aggregarlo al gruppo quando sarà concluso il periodo di lavoro a Castel di Sangro.