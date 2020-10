TUTTOSPORT – La Juventus non presenterà nessun ricorso per il caso della partita con il Napoli

“CR7: Messi ci sarò!”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di Tuttosport in riferimento alla notizia di ieri sulla positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo. Il giocatore è asintomatico, ma salterà sicuramente Crotone e Kiev. Vuole esserci nella grande sfida di Champions League contro il Barcellona: per riuscirci, dovrà avere un tampone negato il 21 ottobre. “Avanti, Italia!”: spazio sempre in prima pagina alla gara di stasera della Nazionale a Bergamo contro l’Olanda, con Ciro Immobile sicuramente titolare. Si parla anche della bella vittoria dell’Under 20 con l’Irlanda Under 21. Una vera e propria impresa quella degli azzurrini mandati al posto dell’Under 21 italiana.

La Juventus non presenterà alcun tipo di ricorso per quanto riguarda invece la partita con il Napoli, mentre gli azzurri si sono detti pronti a ricorrere al Tar in caso di 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri. Il club di Andrea Agnelli accetterà serenamente ogni decisione, che dovrebbe arrivare comunque entro questo pomeriggio.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.