GAZZETTA – “CRStop”: sono 30 i giocatori positivi al Coronavirus in Serie A

“CRStop” scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, dedicando la sua apertura a Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Coronavirus. Allerta Covid in Serie A: sono 30 i giocatori attualmente contagiati. Il portoghese è asintomatico e sta bene, ma è in isolamento. Salterà almeno il Crotone e la Dinamo Kiev: Barcellona a rischio. “Paura azzurri ma è tutto ok. Stasera sfida con l’Olanda”. Nations League a Bergamo. Stephan El Shaarawy falso positivo: l’ex Roma negativo dopo due tamponi. Di spalla si parla dell’accordo raggiunto in Lega Calcio nella giornata di ieri sui diritti tv. “Svolta Serie A. Sì al fondo CVC per tornare a crescere”. Ora la media company.

Due grandi ex giocano il derby Inter-Milan di sabato sera. “Kakà: ‘Bello il Milan dei giovani. Scelta giusta ma con un mix. Ibra farà crescere tutti'”. “Brehme: ‘Hakimi è fortissimo. Conte come Trap. Questa Inter è da Scudetto'”. C’è grande attesa per questa stracittadina.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.