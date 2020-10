Napoli, parla il responsabile dei tamponi: “Termina l’isolamento fiduciario”

Il prof. Vincenzo Mirone, responsabile Consulta medica e tamponi Covid-19 del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Sono tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati nel gruppo squadra, tra questi non ci sono quelli di Elmas e Zielinski, che risultano ancora positivi. Termina così l’isolamento fiduciario per i calciatori, la bolla è scoppiata. Domani ci sarà un nuovo tampone, ma in seguito ci sarà un tampone il venerdì o il sabato, prima della gara di campionato e uno prima della partita di Europa League. Quindi ci saranno solo due tamponi alla settimana. Con la quarantena ridotta a 10 giorni un giocatore non deve fare più le due settimane piene, viste le cariche virali basse e i molti asintomatici era una soluzione da attuare, c’è ottimismo”.

“Ronaldo positivo? Ho pensato che il Napoli e le ASL forse hanno fatto una grande cortesia alla Juve. Affrontare con grandi fattori di rischio una partita del genere non era il caso, c’è stato del buon senso e penso che il giudice sportivo dovrà tenerne conto nel giudizio di domani“.