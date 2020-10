Lega A, c’è l’accordo con Cvc: tra le società astenute c’è il Napoli

La Serie A ha scelto il consorzio di fondi guidato Cvc, e costituito anche Advent e Fsi, per portare avanti il progetto della creazione di una media-company che avrà in gestione i diritti tv. Nella giornata di ieri, durante l’Assemblea, c’è stata stata la votazione: Cvc ha raccolto il voto di 15 club, mentre Lazio, Napoli, Atalanta, Udinese e Verona hanno preferito astenersi.

Adesso seguiranno alcune settimane di trattative e se tutto andrà bene arriverà l’accordo definitivo. Come si legge sul Corriere dello Sport, sarà una commissione apposita, composta anche da Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli, ad occuparsi di discutore con i rappresentati di Cvc. L’obiettivo della commissione è quello di ottenere condizioni ancora migliori. Anche se l’impianto della proposta è ormai definito e prevede un corrispettivo di 1,6 miliardi per il 10% della media-company, con un anticipo di 1,1 miliardi da versare al closing.

