Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole attendere in silenzio il Giudice Sportivo

In attesa del verdetto del Giudice Sportivo, il Napoli si sente al sicuro. Non è partito per Torino per cause di forza maggiore, un ordine dell’ASL. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “La tesi del Napoli sembra incontrastabile: il club si rifà al legittimo impedimento a partire per la trasferta di Torino, sopraggiunto dopo il provvedimento della ASL Napoli 1 che ha disposto l’isolamento fiduciario dei due giocatori contagiati e di tutte le persone che sono state a stretto contatto con loro. Sia Zielinski sia Elmas avevano partecipato all’allenamento del giovedì, ovvero due giorni prima della partenza per il capoluogo piemontese”.

Aurelio De Laurentiis, nel frattempo, rimane in silenzio. Ha affidato il suo pensiero alle parole dell’avvocato Mattia Grassani, il legale del club. Ieri il presidente è stato all’assemblea di Lega e, interpellato sull’attesa della sentenza, ha risposto con una sola parola: “Vedremo”. Insomma, nessuno ha voluto disturbare il lavoro del Giudice sportivo, la cui sentenza potrebbe fare scuola per eventuali casi analoghi da qui in avanti.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.