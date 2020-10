Napoli, Valter De Maggio rivela: “Pare che sarà assegnato il 3-0 a tavolino alla Juventus”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato della prossima sentenza del Giudice Sportivo. “Mi arriva una voce sulla sentenza Juventus-Napoli del Giudice Sportivo che arriverà a breve, pare che sarà assegnato il 3-0 a tavolino alla Juventus. Ma il Napoli potrà subito ricorrere ai successivi gradi di giudizio. Arrivano indiscrezioni sulla sentenza del giudice che molto probabilmente arriverà intorno alle ore 15 di questo pomeriggio, siamo tutti in spasmodica attesa; ma io ci vado cauto”.

Al riguardo si è espresso anche Ciro Venerato. “Spero solo che non sia una sentenza pilatesca quella del Giudice Sportivo. Bisognerà aspettare, ma spero che la giustizia faccia il suo corso. Spadafora dice che si aspetta una decisione saggia, ma io mi aspetto quella giusta. Questa è la prima cosa che insegnano all’Università di Giurisprudenza”, ha aggiunto il noto esperto di mercato della Rai. Ancora pochi minuti e sapremo.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.