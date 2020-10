José Callejon si presenta alla Fiorentina: “Mi manca vincere lo scudetto, con il Napoli ci siamo andati vicini”

José Callejon, ormai nuovo calciatore della Fiorentina, ha sostenuto la sua conferenza stampa di presentazione in viola. “Sono pronto a dare tanto, vengo con la voglia di fare bene, mi metto a disposizione della società e dei miei compagni. Mi piace molto lavorare, dare sempre il massimo. Ho 33 anni, conosco il calcio italiano e mi sto allenando molto bene e forte, per poter cominciare a giocare il prima possibile. Sono un giocatore di esperienza, voglio aiutare i giovani a lavorare bene e questa società a crescere ancora. Possiamo fare molto bene quest’anno e divertirci. A Napoli ho vissuto anni tantissimi e segnato tanti gol, arrivo qui con la stessa voglia di aiutare la squadra, dare assist e se possibile fare gol”.

“Amo Napoli e sempre la amerò. Sono stato molto bene, però era arrivato il momento in cui era giusto prendere questa decisione, la mia esperienza era terminata. Naturalmente è stata difficile, ma durante questo periodo ci ho pensato molto, e ho deciso che il mio ciclo a Napoli era finito. Ho fatto due chiacchiere con Ribery, sicuramente ci divertiremo, faremo tanti gol insieme. Offerte? Avevo tante offerte, è vero, ma la Fiorentina è quella che mi piaceva di più. Ho parlato sia con il mister che con il direttore sportivo e mi hanno convinto. Per me era importante restare in Italia, e a Firenze sicuramente staremo da Dio. (…) Mi sono trovato bene con tutti, da Benitez a Gattuso. Non ho mai avuto problemi, tutti mi hanno aiutato ad essere il miglior calciatore. L’unica cosa che mi manca è vincere lo scudetto in Italia, con il Napoli ci siamo andati vicini”.

