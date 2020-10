Napoli, 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione: al giudice “è preclusa la valutazione di atti delle autorità sanitarie”

Dopo oltre una settimana di studio delle carte, il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha deciso di infliggere al Napoli la sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Juventus. Come noto, gli azzurri non si sono presentati alla partita in programma lo scorso 4 ottobre, perché bloccati dalla ASL Napoli 1 a seguito della positività di Eljif Elmas dopo quella accertata di Piotr Zielinski. Alla squadra di Aurelio De Laurentiis anche un punto di penalizzazione.

In un documento di 7 pagine, il Giudice Sportivo ha ricostruito tutta la vicenda che ha portato il Napoli a non partire per Torino, dopo lo stop imposto dalla ASL del capoluogo campano. In particolare, si ritiene che non ci sia stata la “fattispecie della forza maggiore” che secondo le norme sportive (art. 55 Noif della FIGC) giustificano la mancata presentazione di una squadra per la disputa di una partita. Sempre nel comunicato, si legge poi che al Giudice Sportivo “è preclusa ogni valutazione sulla legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, dalle Autorità sanitarie statali e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della saluta di singoli o della collettività”.

