Napoli, per il Giudice Sportivo gli atti delle aziende sanitarie non sono incompatibili con il protocollo

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha disposto il 3-0 a tavolino in favore della Juventus. Inoltre, ha deliberato un punto di penalizzazione in classifica per il Napoli a causa del mancato rispetto del protocollo da parte degli azzurri. La partita di Torino non era stata disputata per la mancata presenza dei campani, rimasti a Napoli su indicazione della ASL locale dopo le positività al Covid-19 di Piotr Zielinski prima ed Eljif Elmas poi.

Come riferito dalla redazione di Sky Sport, la querelle non finisce però qui. Aurelio De Laurentiis, attraverso i suoi avvocati, presenterà infatti ricorso alla Corte federale d’Appello, secondo grado della giustizia sportiva. Intanto, l’emittente satellitare riporta anche un virgolettato del Giudce Sportivo: “Gli atti delle Aziende sanitarie delineano un quadro che non appare al Giudice affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario FIGC e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato a Torino”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.